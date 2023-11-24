الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسماعيل هنية يكشف كواليس لقائه اللواء عباس كامل (فيديو)

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إنه التقى اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، وناقش معه الوضع السياسي والمسار السلمي لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفق القوانين والقرارات الدولية، مؤكدا أن مصر وفلسطين مرتبطتان بعلاقة تاريخية واستراتيجية.

وحذر هنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يبث على قناة “صدى البلد”، من أن نوايا إسرائيل عدوانية وظاهرة في سياسة الأرض المحروقة والتهديدات المستمرة بشن حرب جديدة على غزة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن المقاومة الفلسطينية قادرة على مواجهة أي استئناف للعدوان وأنها حققت خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي وعمقه الأمني.

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