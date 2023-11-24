إسماعيل هنية: الموقف المصرى كان حاسما فى إحباط خطة الكيان الصهيونى (فيديو)

أعرب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن تقديره للأشقاء في مصر وقطر على دورهما في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى تهدئة مستدامة.

وأكد هنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يبث على قناة صدى البلد، أن الموقف المصري كان حاسما في إحباط خطة الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ونقلهم إلى مصر، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية في العدوان الأخير.

وقال هنية إنه يتواصل بشكل دائم مع المخابرات العامة المصرية والقيادة المصرية لمتابعة تنفيذ اتفاق التهدئة وتذليل العقبات التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أنه تم الاتفاق على دخول 250 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية والإنشائية.