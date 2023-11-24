الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حماس": نتواصل مع مصر ونقود المقاومة ضد الاحتلال (فيديو)

حماس
حماس

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عمق العلاقة بين فلسطين ومصر، وعلى دور حماس في النضال من أجل تحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج "حقائق وأسرار" المُذاع على قناة صدى البلد،  إن حماس تتواصل بشكل دائم مع الأجهزة المصرية، وخاصة جهاز المخابرات العامة، مشيدا بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

وأضاف أن حماس هي حركة تحررية متجذرة في الشعب الفلسطيني، وأنها تنتمي إلى الأمة العظيمة التي خاضت صراعا طويلا ومعقدا على الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن حماس هي حركة قوية وشابة متصاعدة، وأنها تقود المقاومة على أرض فلسطين ضد الاحتلال الذي لا يملك رصيدا لدى الشعب الفلسطيني أو الدول العربية والإسلامية.

وتابع أن حركات التحرر الوطني وحركات المقاومة هي أطول بعمرها من عمر الاحتلال، وأن الاحتلال سيرحل عن الأرض الفلسطينية، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته باقيان، واختتم هنية حديثه بالقول: نحن أهل البيت، والقدس لنا، والأرض لنا، والاحتلال مصيره إلى زوال.

الإحتلال الإسرائيلي حماس فلسطين ومصر تحرير الأرض إسماعيل هنية حركة حماس مصطفى بكرى المخابرات المقاومة

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