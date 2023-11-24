الجمعة 24 نوفمبر 2023
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سياسي

وكيل "دينية الشيوخ": اتفاق الهدنة وإدخال المساعدات تأكيد على دور مصر الداعم لفلسطين

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أشاد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بشأن إدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك استجابة للمطالب المصرية ونتاج للجهود المتواصلة مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالتحدث مع إسرائيل بشأن ضرورة إنفاذ المساعدات الطبية والإنسانية والغذائية، وكذلك الوقود إلى قطاع غزة لإنقاذ المرضى والمصابين في المستشفيات وحتى تتمكن من ممارسة دورها في ظل الأزمة المتصاعدة في الاشتغال بين الجيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

ونوه نادر نسيم، في تصريحات له، إلى أن هذه الكميات الخاصة من الوقود التي سيتم إدخالها بالتزامن مع بدء تنفيذ الهظنة الإنسانية تعد المرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما، مما يؤكد على محورية الدور المصري تجاه ادمسار القضية الفلسطينية، ودورها المؤثر في إقناع كافة الأطراف بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات باستدامه.

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نادر نسيم: التوصل لهدنة فى غزة تكليل للجهود المصرية لإنهاء معاناة الفلسطينيين

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نادر نسيم: كلمة السيسي بالقمة العربية الإسلامية صفعة على وجه حكومة الاحتلال

ولفت وكيل دينية الشيوخ، أن بدء تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، يؤكد نجاح كافة المساعي التي بذلتها مصر من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه حربا من أشرس الحروب لأنها غير متكافئة ووصمة عار على جبين الإنسانية.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم: "الموقف المصري أجبر الجميع على الاستجابة لكافة المطالب التي وضعتها مصر على مائدة كافة المحافل الدولية التي تم عقدها على مدار الأيام الماضية لبحث تداعيات الأزمة في فلسطين، مشددا إلى أن إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، يوميا للقطاع خطوة إيجابية لإنقاذ الأهالي الذين يذوقون يوميًا مرارة الانتقام الغاشم.

النائب نادر يوسف نسيم مجلس الشيوخ ضياء رشوان قطاع غزة إسرائيل

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