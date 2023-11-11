نادر نسيم: كلمة السيسي بالقمة العربية الإسلامية صفعة على وجه حكومة الاحتلال

أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية والإسلامية المنعقدة في الرياض، صفعة هائلة للاحتلال الإسرائيلي عرت جرائمه الشنيعة أمام العالم كله، بعدما رفضت مصر سياسة العقاب الجماعي والتهجير والممارسات اللاإنسانية من جانب الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي أمام القمة، أن الشعب الفلسطيني يتعرض للقتل والحصار ويعاني ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب، مشيرًا إلى طلب مصر، بضرورة إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي في غزة.

وجه ضربات قوية لسياسة الاحتلال الإسرائيلي ولحكومة نتنياهو

وقال وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية وجه ضربات قوية لسياسة الاحتلال الإسرائيلي ولحكومة نتنياهو المتطرفة على سياستها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تحذير مصر، من مغبة السياسات الأحادية، والتخاذل عن وقف الحرب في غزة، وبما ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة.

وأشار النائب إلى تحذير الرئيس السيسي من توسع رقعة الحرب، كما أن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بالطلب من المجتمع الدولي الاستماع تماما لموقف مصر ورأي قيادتها خوفا من انفجار شامل بالمنطقة يدمرها ويدفع إلى المجهول.