السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية الإسلامية تحولت لبيان ختامى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال جمال عبدالجوار، أستاذ العلوم السياسية، إن من أهم بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية هو البند المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، لأنه كان هناك مطالبات لنزع الشرعية عنها، وتقديم بديل للشعب الفسلطيني يتوافق مع حكومات وتيارات مختلفة، وهذا يؤكد أن الدول الدول العربية أكثر استعددادًا للعمل عما يجري في قطاع غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف المصري يمثل المشترك الرئيسي بين كل المواقف العربية، موضحًا أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عكست كل المواقف التي عبرت عنها عنها مصر منذ بدء الأزمة من احترام القانون الدولي الإنساني ووقف الحرب، ومحاسبة منتهكي القانون الدولي تظهر لأول مرة في حديث الرئيس، وكذلك رفض تهجير الفلسطينيين.

 

رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أهم نجاحات الخارجية المصرية

وتابع، أنه يرى أن النقاط الثماني الرئيسية التي أوردها الرئيس السيسي في كلمته هي من أهم بنود البيان الختامي، مؤكدًا أن من أهم نجاحات الخارجية المصرية هو شطب فكرة تهجير الفلسطينين لدى الدول الغربية.

استاذ العلوم السياسية للقمة العربية الإسلامية الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة الرئيس مصر رفض فكرة تهجير الفلسطينيين

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