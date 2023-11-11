السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": القمة العربية الإسلامية رفضت توصيف حرب الاحتلال على غزة دفاعًا عن النفس

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية بالسعودية

نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض يقرر إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، وجرائم الحرب والمجازر الهمجية المرتكبة بالقطاع.

البيان رفض توصيف الحرب الانتقامية على غزة

وأكدت المصادر أن البيان رفض توصيف الحرب الانتقامية على غزة دفاعًا عن النفس، أو تبريرها تحت أي ذريعة.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وتابعت: "البيان الختامي طالب مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال".
 

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