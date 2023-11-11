السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة السيسى أمام قمة الرياض وثيقة سياسية دولية تفضح جرائم الاحتلال

مدحت الكمار
مدحت الكمار

اعتبر النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض، وثيقة سياسية لإدانة جريمة إسرائيل في قطاع غزة وفضحها دوليًا، والمطالبة بتحقيق دولي فيما ترتكبه حكومة نتنياهو من فظائع بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن المملكة تعد الأقوى عربيًا وإسلاميًا، ووضعت الجميع أمام مسئولياتهم، لأنه لا يصح الصمت أمام ما تمارسه إسرائيل من جرائم وانتهاكات.

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ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي والتي قال فيها: "إنه كما يمر الوقت ثقيلًا على فلسطين وأهلها، يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلمًا وحزينًا يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم، وتهافت الادعاءات الإنسانية التي مع الأسف تسقط سقوطًا مدويًا، في هذا الامتحان الكاشف".

إدانة استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين

وأضاف أن مصر أدانت منذ البداية، استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وقال عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي أكدت للجميع أن مصر ترفض قلبًا وقالبًا، سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، مشيرًا إلى أن حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب في حق أهالي غزة ولا بد من حسابها.

دعوات التهجير جريمة دولية ولا يجوز فصل غزة عن الضفة الغربية 

واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد أن دعوات التهجير جريمة دولية، ولا يجوز فصل غزة عن الضفة الغربية أو القدس الشرقية، وعلى إسرائيل وقف الحرب دون قيد أو شرط.

القضية الفلسطينية القمة العربية الطارئة الرئيس السيسي قطاع زة جيش الاحتلال الإسرائيلي

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