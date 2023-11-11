السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مستقبل وطن": المجتمع الدولي يشاهد المجازر الإسرائيلية في صمت

أحمد عبد الجواد نائب
أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن

قال أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إسرائيل تواصل عدوانها الوحشي على الأشقاء في قطاع غزة، الشعب الذي يعيش تحت الحصار والقصف.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال الجلسة النقاشية لمجلس القبائل والعائلات المصرية والتي حملت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، والمذاعة على فضائية "إكسترا نيوز" أن الحزب يرفض بكل اللغات ما يحدث في غزة.

وأشار عبد الجواد، إلى أن المجتمع الدولي يشاهد كافة المجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، في ظل صمت كبير من الدول الغربية.

وأضاف أن الدولة بكل طوائفها تتكاتف لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الأحداث الجارية تكشف عن عمق رؤية القيادة المصرية لمخططات التهجير التي دعها إليها الكيان المحتل.

رئيس حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن المجازر الإسرائيلية أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن إسرائيل

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