حسام موافى يوجّه نصائح خاصة لطلاب الثانوية العامة لتقوية الذاكرة (فيديو)

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لامتحانات نهاية العام.

وأوضح موافي، أن الإفراط في استخدام الهاتف المحمول يؤثر سلبًا على الذاكرة والتركيز، وينصح بالابتعاد عنه قدر الإمكان خلال فترة المذاكرة.

وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى تساهم في تحسين الأداء الدراسي، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والمداومة على صلاة الفجر، وتناول أطعمة صحية ومغذية.

وأكد موافي، على ضرورة التخطيط الجيد للمذاكرة، والمراجعة المستمرة، والتدريب على حل الأسئلة السابقة، والثقة بالنفس والله تعالى.