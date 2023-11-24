الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": بايدن يلقى كلمة بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بعد قليل

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيلقي كلمة بعد قليل بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد مسئولون أمريكيون أن مرور اليوم الأول من الهدنة بسلام يمهد الطريق لاستكمال بنودها خلال الأيام المقبلة، منوهين إلى أن البيت الأبيض تابع عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

واحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية، عقب خروج الأسرى الأشبال والأسيرات الفلسطينيات من معتقل سجن عوفر بالضفة الغربية، في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، خلال اليوم الأول للهدنة.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية إنه بالرغم من أن إسرائيل أرادت أن يكون إطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفلسطينيين أن يكون صامتًا إلا أن الفلسطينيين خرجوا في الشوارع للاحتفال وهم في انتظار المفرج عنهم للاحتفال بهم.

القاهرة الإخبارية عملية تبادل الأسرى حماس البيت الأبيض

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