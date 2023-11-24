مستشار رئيس الجمهورية والمحافظ يترأسان لقاءًا جماهيريا مع أهالي الداخلة

عقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، لقاءً جماهيريًا مُوسعًا بسينما موط بالداخلة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية، وأهالي المركز والمشايخ والعمد.

وخلال اللقاء، استعرض "جمال الدين" جهود الدولة في مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية، للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار اللازمة لإحداث التنمية، كما عرض الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية الساعية لتسوية القضية وإرساء السلام في المنطقة.

وانتهى القاء بفتح باب الحوار مع المواطنين لبحث الشكاوى والمطالب، والتأكيد على المحاور التالية:

- دعم دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظة.

- حصر جميع المنازل القديمة بغرب الموهوب التابعة لهيئة التنمية الزراعية، والتنسيق بين المحافظة والهيئة لإنهاء مشكلة سندات الملكية الخاصة بإجراءات تراخيص البناء.

- توفير كوادر طبية لجميع الوحدات الصحية بالقرى، وفي حال العجز يتم الاستعاضة بالقوافل ووحدات العلاج عن بعد.

- تكليف قطاع الصحة ببحث موضوع "فصل الدم" ببنك الدم بالداخلة، وفي حال الحاجة إلى جهاز تقوم المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة بتوفيره.

- التنسيق بين قطاع الري والأهالي للمساهمة في حل مشاكل الآبار بغرب الموهوب، وتحويل 23 بئر للطاقة الشمسية.

- تكليف ️مركز الداخلة بدراسة وإعداد مقايسة لخط الصرف بقرى الموشية، وتوفير سيارة فنطاس مياه يوميًا للقرى النائية بالتنسيق مع شركة المياه، لحين تنفيذ مشروعات حياة كريمة.

محافظ الوادي الجديد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، السيد اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام ويعقدُ مؤتمرًا جماهيريًا مع شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)؛ لعرض جهود الدولة في تنمية المحافظات الحدودية، والاطلاع على ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات.

حيثُ استهلت الزيارة، بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، التي تُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا، وأشاد "جمال الدين" بهذه التجربة الجادّة والرائدة على طريق التحول الرقمي.

كما قام بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، وأطلق "الزملوط" و"جمال الدين" شارة البدء لمارثون الدراجات شمال مدينة الخارجة.

ومن المخطط أن تشمل الزيارة مركزي الداخلة والفرافرة؛ لزيارة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفقد المشروعات التنموية المُنفذّة على أرض المحافظة.