الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أول تعليق من نتنياهو على الإفراج عن المحتجزين لدى حماس

نتنياهو
نتنياهو

رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس. 

وقال في بيان: "لقد انتهينا للتو من عودة أول الرهائن: الأطفال وأمهاتهم ونساء أخريات، كل واحد منهم هو عالم كامل".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بعودة جميع المحتجزين.

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ومساء اليوم، شوهدت حافلات تقل نساء وأطفالًا فلسطينيين مسجونين لدى إسرائيل تصل إلى حاجز بيتونيا بعد إطلاق سراحهم من سجن عوفر كجزء من صفقة الرهائن.

قال مسئول فلسطيني إن إسرائيل أطلقت سراح 33 فلسطينيًا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

رئيس الوزراء الاسرائيلي إسرائيل فلسطين الرهائن احتجاز هجمات حماس

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