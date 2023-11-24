الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نهال عنبر لـ"الدستور": نثق فى جهود الرئيس السيسى لحفظ القضية الفلسطينية

نهال عنبر
نهال عنبر

أعربت الفنانة نهال عنبر، عن سعادتها بنجاح مفاوضات الهدنة التي بدأت صباح الجمعة، بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستمر لمدة 4 أيام، ليلتقط فيها الشعب الفلسطيني أنفاسه بعد الإبادة الجماعية التي تعرض لها منذ 46 يومًا.

وقال نهال عنبر في تصريحات لـ"الدستور": "فخورة جدًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والجهود التي بذلتها مصر منذ بداية الأزمة الفلسطينية، فمصر كانت سببا قويا في حدوث الهدنة الحالية، ونثق في جهود وقرارات الرئيس السيسي في حفظ القضية الفلسطينية".

وأكدت أنه لولا الجهود المصرية لما دخلت المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن مصر ساعدت دولا كثيرة في إيصال مساعدتها إلى القطاع المحاصر.

وبدأ سريان الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي تمت بوساطة مصرية- قطرية الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، بعد ليلة استمر فيها القصف الإسرائيلي المكثف على أرجاء قطاع غزة، واستبقتها قوات الاحتلال باقتحام مشفى الإندونيسي.

ومنذ صباح اليوم بدء الآلاف بمغادرة مراكز الإيواء وتوجهوا إلى منازلهم في المناطق الشرقية للقطاع، لا سيما في جنوب وادي غزة.

وشوهد الآلاف في شوارع رفح وخانيونس ودير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى مع توقف سماع الانفجارات وغياب تحليق طائرات الاحتلال.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إنه "في حين تبدو الأمور أكثر أريحية بعد سريان الهدنة جنوب وادي غزة، تبدو الأمور أكثر صعوبة في غزة وشمالها، حيث تشهد العديد من أحياء المحافظتين توغلات لقوات الاحتلال".

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