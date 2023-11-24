الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حنان مطاوع: ربنا ينصر أهل غزة ونتمنى الهدنة تكون أبدية

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن حزنها الشديد لما حدث من خسائر كبيرة بدولة فلسطين وأهل غزة تحديدا، بسبب القصف الذي استمر أكثر من شهر من قبل الاحتلال الغاشم.

وقالت حنان مطاوع في تصريح لـ"الدستور": “من كل قلبي أدعم أهلنا بفلسطين وخاصة أهل غزة، وأقول لهم أنتم رمز الصمود والكرامة والجدعنة، والذي يحدث معكم حاليًا هو انتهاك لكل معاني الإنسانية، من القوى الغاشمة قوى الاحتلال”.

وعن دور مصر القوي لدعم أهل غزة، أكدت أن دور مصر عظيم ويحترم، مشيرة إلى أنها تتمنى أن الهدنة المقامة حاليا والتي تستمر لمدة أربع أيام، تظل مستمرة للأبد ليعم السلام على أهل فلسطين.

وأضافت: “ربنا ينصركم، ويقويكم، وسنظل نفعل كل ما بأيدينا وبوسعنا لدعمكم ومساعدتكم”.

حنان مطاوع مصر فلسطين أهل غزة غزة

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