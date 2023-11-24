مراسلة "القاهرة الإخبارية" تتعرض لاختناق لحظى جراء قنابل الغاز التى أطلقها الاحتلال

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" في لقطات مباشرة لها إطلاق الجانب الإسرائيلي بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين الفلسطينيين الذين هم على مقربة من باب سجن عوفر.

الحرب فلسطين

وتعرضت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، لضيق شديد في التنفس نتيجة قنابل الغاز الذي أطلقها الجانب الإسرائيلي بالقرب منها أثناء تغطيتها أحداث خروج الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر.

وتتابع "القاهرة الإخبارية" أول بأول آخر تطورات الحرب بفلسطين بعين الحذر.