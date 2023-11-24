الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تتعرض لاختناق لحظى جراء قنابل الغاز التى أطلقها الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" في لقطات مباشرة لها إطلاق الجانب الإسرائيلي بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين الفلسطينيين الذين هم على مقربة من باب سجن عوفر.

الحرب فلسطين

وتعرضت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، لضيق شديد في التنفس نتيجة قنابل الغاز الذي أطلقها الجانب الإسرائيلي بالقرب منها أثناء تغطيتها أحداث خروج الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر.

وتتابع "القاهرة الإخبارية" أول بأول آخر تطورات الحرب بفلسطين بعين الحذر.

ولاء السلامين مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

«القاهرة الإخبارية» وجهة الإعلام الدولى لمتابعة تبادل المحتجزين فى غزة.. دقة وسرعة ومهنية (صور)

بعد قرار النائب العام.. القبض على أول متهم بطمس اللوحات فى الجيزة

بيراميدز ينتزع فوزًا ثمينًا على مازيمبى فى دورى أبطال إفريقيا

عملية تبادل المحتجزين.. الهدوء يسود غزة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

لواء.حمدى البطران

مصر.. ومفاوضات غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء