محمد ثروت: فخور بمشاركتي في مسرحية "فرحات والعائلة"

أعرب الفنان محمد ثروت، عن سعادته البالغة بالمشاركة في مسرحية “فرحات والعائلة” بجانب الفنان محمد هنيدي وبمشاركة أصحاب الهمم، والمقرر عرضها خلال أيام بالإمارات.

وشارك “ثروت” بوستر المسرحية عبر انستجرام وعلق قائلا: “مبسوط جدًا بالتجربة وفخور بمشاركتي في حدث بالأهمية والقيمة دي، بالمشاركة مع أصحاب الهمم، العرض المسرحي فرحات والعائلة في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على المسرح الوطني، ويبدأ العرض في الثامنة مساءًا أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2023”.

https://www.instagram.com/p/C0CS33dIoQf/?igshid=NTYzOWQzNmJjMA==

من جهة أخرى، يشارك الفنان محمد ثروت في الموسم الثامن من مسلسل "الكبير قوي" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

ويظهر ثروت كضيف شرف ضمن أحداث العمل، حيث يشارك في إحدى حلقات العمل الذي بدأ صناعه في التحضير له لخوض سباق دراما رمضان 2024.

ويواصل الفنان أحمد مكى وأبطال الجزء الثامن من مسلسل "الكبير قوي" تصوير حلقاته حيث انطلق تصوير العمل الشهر الماضي تحت قيادة المخرج أحمد الجندي.

وصور المخرج أحمد الجندي، عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.