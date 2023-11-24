"فلسطين خط أحمر".. مصريون يدعمون كلمة الرئيس حول القضية الفلسطينية

تصدر هاشتاج "فلسطين خط أحمر" منصة التدوينات القصيرة "إكس"، المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع كلمة الرئيس السيسي، مساء أمس الخميس، خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" باستاد القاهرة الدولي، إيذانا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وأطلق المغردون عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هاشتاجًا بعنوان (#فلسطين_خط_أحمر)، تصديقًا على تصريحات الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المُحتلة أو تصفية القضية في أعقاب الحرب الإسرائيلية المُدمّرة على قطاع غزة المُحاصر.

وأشاد عدد كبير من المصرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بتصريحات الرئيس السيسي عن فلسطين والقضية الفلسطينية، والجهود المصرية التي لم تتوقف منذُ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والهجوم الذي شنَّته قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني وتسبب في قتل آلاف الأطفال والنساء والكبار في القطاع المُحاصر منذُ السابع من أكتوبر الماضي.

ووجه الرئيس العديد من الرسائل التي أكدت على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي تهجير للشعب الفلسطيني تزامنًا مع الأحداث الواقعة وهجوم قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي أنَّ مصر لم تأل جهدًا لخدمة القضية الفلسطينية وقدمت العديد على مدار تاريخها لدعم تلك القضية، مُشيرًا إلى تمسّك الدولة المصرية بحق الشعب الفلسطيني.

تهدئة إنسانية بغزة

وأعلنت مصر، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة، حسبما ذكر مصدر مصري مسئول للقاهرة الإخبارية في وقت سابق من صباح الثلاثاء الماضي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى إتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين".

وأضاف الرئيس في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

اتفاق مصرى أمريكى قطرى

من جانبه، تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق الرامي إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأكد بايدن أن الاتفاق يجب أن يعيد المزيد من المحتجزين الأمريكيين لبلادهم.