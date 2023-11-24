رفض التهجير وفرض المساعدات.. تصريحات الرئيس السيسي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي

تصدرت تصريحت الرئيس عبد الفتاح السيسي منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، والتي تداولها الرواد عبر حسابتهم الشخصية مُشيدين بحديث الرئيس عن القضية الفلسطينية والجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء في غزة.

وندّد الرئيس السيسي بجرائم قوات الاحتلال والعدوان المتواصل على أرض غزة وقتل المدنيين الأطفال والنساء والكبار.

وألقى الرئيس كلمته التي حملت رسائل هامة ومُباشرة للعالم كله، مساء أمس الخميس، خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" باستاد القاهرة الدولي، إيذانا بانطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.

وتفاعل المصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الرئيس السيسي التي شددت على حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره من أراضيه المُحتلة أو تصفية القضية الفلسطينية في أعقاب الحرب الإسرائيلية المُدمّرة على قطاع غزة المُحاصر.

ووجه الرئيس العديد من الرسائل التي أكدت على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي تهجير للشعب الفلسطيني تزامنًا مع الأحداث الواقعة وهجوم قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي أنَّ مصر لم تأل جهدًا لخدمة القضية الفلسطينية وقدمت العديد على مدار تاريخها لدعم تلك القضية، مُشيرًا إلى تمسّك الدولة المصرية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس السيسي، على أنَّ معبر رفع سيظل مفتوحًا أمام من يرغب في تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطينية وتقديم الدعم إلى قطاع غزة الذي تهاجمه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

هدنة إنسانية بقطاع غزة

ورحب الرئيس السيسي في منشور له أمس الأول، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد "السيسي" استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

الرئيس الأمريكي يوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

من جانبه، تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق الرامي إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة.