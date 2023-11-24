الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل حفل عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز بمسرح سيد درويش.. 15 ديسمبر

نسمة عبد العزيز
نسمة عبد العزيز

تستعد عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها الخاصة لإحياء حفل موسيقي ضخم مساء يوم 15 ديسمبر المقبل وذلك على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية التابع لدار الأوبرا المصرية.

 

ويبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من بانوراما الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، منها "شط إسكندرية، أكدب عليك، في هويد الليل، البخيل وأنا، أنت عمري، هذه هي الحياة، الدنيا ريشة في هوا، أشكي لمين، ديسباسيتو، الحلوة دي، ماريمبا فلامينكا، حارة السقايين، البخيل وأنا وسواح".


أسعار تذاكر حفل  نسمة عبد العزيز بمسرح سيد درويش

وطرح موقع تذكرتي المسئول عن بيع تذاكر دار الأوبرا المصرية تذاكر حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز مقسمة إلى فئتين وجاءت كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 210 جنيها مصريا.
  • الفئة الثانية بمبلغ 160 جنيها مصريا.

 

شروط حضور حفل نسمة عبد العزيز بمسرح سيد درويش

ووضعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر عدد من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور حفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وجاءت كالتالي:

 

  • برجاء العلم بأن المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصريه هي شباك تذاكر دار الأوبرا او الموقع الرسمي الخاص بها.
  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.
  • تفتح الابواب قبل ميعاد الحفل بساعة.
  • عند دخول المسرح برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة.
  • غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير.

 

يذكر أن عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبدالعزيز، بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

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