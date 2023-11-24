الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“القاهرة الإخبارية” تنفى ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وصول المحتجزين لمصر

مشاهد من القاهرة
مشاهد من القاهرة الاخبارية

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أنه ليس صحيحًا ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وصول المحتجزين إلى مصر ونحن في الانتظار.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن الصليب الأحمر يقوم بإجراءات استلام المحتجزين من الفلسطينيين لتسليمهم للجانب المصري.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن ‏استعدادات لتسليم المحتجزين بقطاع غزة من الصليب الأحمر للجانب المصري، حيث أكدت أن معبر رفح مستعد لاستقبال المحتجزين في قطاع غزة تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية سائل الإعلام الإسرائيلية المحتجزين مصر الصليب الأحمر الفلسطينيين

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": ‏استعدادات لتسليم المحتجزين فى غزة من الصليب الأحمر لمصر

“القاهرة الإخبارية”: دخول شاحنتي وقود إضافيتين إلى قطاع غزة

اشتعال مولد مستشفى الإندونيسي في غزة بعد قصف إسرائيلي

استشهاد 11 فلسطينيًا في استهدف الاحتلال لسيارتين وسط غزة

طيران الاحتلال يقصف أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان

ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال لمدرسة في جباليا لـ30

عادل حمودة: الفلسطينيون ضربوا مثالًا رائعًا فى الصمود

جمال عنايت: تأكيد الرئيس على "خط أحمر" يعنى أن هناك نقطة لا يمكن تجاوزها

الأكثر قراءة

الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين تم تسليمهم للصليب الأحمر وفى طريقهم إلى معبر رفح

الرئيس السيسى يلتقى سائقًا أثناء جولته فى الجيزة: "عاوز أى حاجة؟" (فيديو)

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

أنقذوا لولو.. قصة فتاة فلسطينية ناشدت الرئيس السيسي (فيديوجراف)

"الرئاسة" تنشر فيديو جولة الرئيس السيسى التفقدية بمحافظة الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء