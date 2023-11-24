“القاهرة الإخبارية” تنفى ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وصول المحتجزين لمصر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أنه ليس صحيحًا ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وصول المحتجزين إلى مصر ونحن في الانتظار.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن الصليب الأحمر يقوم بإجراءات استلام المحتجزين من الفلسطينيين لتسليمهم للجانب المصري.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن ‏استعدادات لتسليم المحتجزين بقطاع غزة من الصليب الأحمر للجانب المصري، حيث أكدت أن معبر رفح مستعد لاستقبال المحتجزين في قطاع غزة تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.