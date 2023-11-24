"القاهرة الإخبارية": ‏استعدادات لتسليم المحتجزين فى غزة من الصليب الأحمر لمصر

أفادت مصادر مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن ‏استعدادات لتسليم المحتجزين بقطاع غزة من الصليب الأحمر للجانب المصري، حسب نبأ عاجل لها.

وفي وقتٍ سابق، أكدت مصادر مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن معبر رفح مستعد لاستقبال المحتجزين في قطاع غزة تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية نقلت 39 أسيرًا وأسيرة 24 منهم فوق سن 18 عامًا، و15 أسيرًا، من الأطفال إلى سجن عوفر، الذي يعتبر المحطة الأخيرة لهم قبل الإفراج عنهم، كما شهد محيط سجن عوفر تحرك العديد من الآليات الإسرائيلية صوب البوابة الرئيسية للمعتقل، تزامنًا مع نقل الأسرى الفلسطينيين.