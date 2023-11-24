الجمعة 24 نوفمبر 2023
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الرئيس السيسى يلتقى سائقًا أثناء جولته فى الجيزة: "عاوز أى حاجة؟" (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد المواطنين اليوم الجمعة في جولة تفقدية بمحافظة الجيزة بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

وسأل الرئيس السيسي المواطن المصري عن عمله ومكسبه في اليوم، ليرد: "أنا شغال سواق على عربية سوزوكي، بعمل 100 أو 120 جنيها في اليوم".

وسأل الرئيس السيسي السائق: "بتدفع إيجار كام؟" ليرد: "بدفع 1200 جنيه والحمدلله على كل شيء" ليسأله الرئيس: "مش عاوز أي حاجة؟".

كما وجهت زوجة المواطن التحية للرئيس السيسي قائلة: "منور البلد" ليرد الرئيس: "إنت اللي منورة".

ونشرت الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية، جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى التفقدية اليوم الجمعة بمحافظة الجيزة بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بمحافظة الجيزة اسبانيا رئاسة الجمهورية

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