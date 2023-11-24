الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 388 قضية تهرب ضربيبي خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أسفرت جهود الإدارة العامة لـ مباحث الضرائب والرسوم التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية عن ضبط 338 قضية في عدة مجالات أبرزها: "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.  

مباحث الضرائب قطاع الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية الضرائب العامة مخالفات الجمارك تحرى مدين لمصلحة الضرائب

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