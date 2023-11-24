خلال اجتماعا مجمع الكهنة.. الأنبا ويصا يحث على المشاركة الإيجابية في الانتخابات

عقد مجمع كهنة البلينا، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمدينة البلينا، بحضور نيافة الأنبا ويصا مطران الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

الحث على المشاركة الانتخابات الرئاسية

كما حثّ نيافته على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وأنه تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق الانتخابات الرئاسية بالداخل والمقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023

وحرصت الكنائس المسيحية على تشجيع وحث الأقباط على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع عقدها في ديسمبر 2023.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد وجه في أكتوبر الماضي خطابا رسميا لأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المقبلة، مؤكدًا أن هذا يعد امتدادًا للدور الوطني للكنيسة، وخاصة في ظل المسيرة التي قطعها الوطن خلال العشر سنوات الماضية.

وقال البابا تواضروس في خطابه «من منطلق الدور الوطني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي جسدته مواقفها الوطنية المشهودة عبر التاريخ وحرصها الدائم على مساندة قضاياه المصيرية كأحد ثوابتها التي لم تتخل عنها يومًا، فلقد كانت الكنيسة حاضرة في كل اللحظات الفارقة من عمر الوطن، ويعد مشهد 3 يوليو 2013 دليلًا على وطنية الكنيسة وانحيازها الدائم لصالحه».

وتابع: «وعلى هذا فإننا نرى أن الحرص على المشاركة في الانتخابات من قِبل أبناء الكنيسة يعد امتدادًا للدور الوطني للكنيسة، وخاصة في ظل المسيرة التي قطعها الوطن خلال العشر سنوات الماضية عقب تخلصه من حكم كاد يسقط الوطن ويدمر مقدراته».