الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

خلال اجتماعا مجمع الكهنة.. الأنبا ويصا يحث على المشاركة الإيجابية في الانتخابات

الانبا ويصا خلال
الانبا ويصا خلال اللقاء

عقد مجمع كهنة البلينا، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمدينة البلينا، بحضور نيافة الأنبا ويصا مطران الإيبارشية. 

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

 الحث على المشاركة الانتخابات الرئاسية

كما حثّ نيافته على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وأنه  تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق الانتخابات الرئاسية بالداخل والمقرر انطلاقها أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023

وحرصت الكنائس المسيحية على تشجيع وحث الأقباط على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع عقدها في ديسمبر 2023.

 

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  قد وجه في أكتوبر الماضي خطابا رسميا لأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المقبلة، مؤكدًا أن هذا يعد امتدادًا للدور الوطني للكنيسة، وخاصة في ظل المسيرة التي قطعها الوطن خلال العشر سنوات الماضية.

وقال البابا تواضروس في خطابه «من منطلق الدور الوطني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي جسدته مواقفها الوطنية المشهودة عبر التاريخ وحرصها الدائم على مساندة قضاياه المصيرية كأحد ثوابتها التي لم تتخل عنها يومًا، فلقد كانت الكنيسة حاضرة في كل اللحظات الفارقة من عمر الوطن، ويعد مشهد 3 يوليو 2013 دليلًا على وطنية الكنيسة وانحيازها الدائم لصالحه».

وتابع: «وعلى هذا فإننا نرى أن الحرص على المشاركة في الانتخابات من قِبل أبناء الكنيسة يعد امتدادًا للدور الوطني للكنيسة، وخاصة في ظل المسيرة التي قطعها الوطن خلال العشر سنوات الماضية عقب تخلصه من حكم كاد يسقط الوطن ويدمر مقدراته».

 

الأنبا ويصا المشاركة الإيجابية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية مجمع كهنة

مواد متعلقة

أبناء القوصية يحتفلون بالأيقونة العجائبية برئاسة الأنبا مرقس وليم

موعد احتفالات الكنائس بـ عيد الميلاد المجيد 2024

الأنبا توما حبيب يترأس احتفال عيد يسوع الملك في طهطا

مصادر كنسية: البابا تواضروس يترأس قداس ترقية كهنة جدد من الإسكندرية غدا

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديستين فلورا ومارثا شهداء قرطبة

رئيس أساقفة سبسطية: صلوا من أجل أرض الميلاد

دياكونيان وشمامسة جدد بكنيسة مار مرقس بـ"أبو رجيلة"

رئيس أساقفة سبسطية: الحرب يدفع فاتورتها الأبرياء والمدنيين وتوقفها مطلبنا الأساسي

الأكثر قراءة

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

غدًا.. وزير البترول يفتتح مشروعات تعدين في مرسى علم (خاص)

الشوط الأول.. سبورتنج يتقدم على غزل المحلة ولافيينا يتأخر بهدف أمام نجوم مصر

بلاغ يتهم تاجر ذهب ونجله بالاستيلاء على 1.2 مليون جنيه في الدقهلية

رانيا المشاط تزور معبر رفح استعدادًا لاستقبال رئيسى وزراء بلجيكا وإسبانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء