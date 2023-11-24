لو فاتك التريند| تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة مازيمبي.. وصفية العمري تكشف أبرز مخاوفها

تنوعت أخبار التريند، اليوم الجمعة، بين أخبار سياسية واقتصادية وأخرى فنية وثقافية ورياضية، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار التريند خلال التقرير التالي.

بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز"، على تشكيل الفريق السماوي الأساسي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في بداية مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، للمزيد اضغط هنا.

صفية العمرى: ما عملتش حساب للزمن وأخاف من الموت فى هذه الحالة

كشفت الفنانة صفية العمري، عن أكثر شيء يخيفها في هذا السن، مؤكدة أنها لا تخاف من غدر الرجال أو الزمان أو النسيان من الناس، للمزيد اضغط هنا.

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

قالت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الأسرى الفلسطينيين يخضعون لإجراءات الإفراج، وتسليمهم مقتنياتهم من قبل إدارة السجون الإسرائيلية بعد نقلهم من سجون مجدو والدامون إلى عوفر، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلي

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء غد السبت، للمزيد اضغط هنا.

سرايا القدس تبعث "رسالة تهديد" لإسرائيل: انتظرونا عند كل شارع وزقاق

قال الناطق باسم سرايا القدس أبوحمزة، اليوم الجمعة، إن شعبنا ومقاومته يواجهون أعتى جيوش المنطقة وأكثرها ظلمًا وفتكًا للحجر والبشر- في إشارة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، للمزيد اضغط هنا.

لقطات نقل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية للإفراج عنهم (فيديو)

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات لنقل الأسرى الفلسطينيين من سجن الدامون إلى سجن عوفر تمهيدًا للإفراج عنهم، للمزيد اضغط هنا.