بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

قالت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الأسرى الفلسطينيين يخضعون لإجراءات الإفراج، وتسليمهم مقتنياتهم من قبل إدارة السجون الإسرائيلية بعد نقلهم من سجون مجدو والدامون إلى عوفر، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت "القاهرة الإخبارية، عن هيئة شئون الأسرى والمحررين، أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39) وهم:

يوسف محمد مصطفى عطا - رام الله

قصي هاني علي أحمد - بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية

محمد أحمد سليمان أبورجب- الخليل

أحمد نعمان أحمد أبو نعيم- رام الله

براء بلال محمود ربعي- الخليل

أبان اياد محمد سعيد حماد- قلقيلية

معتز حاتم موسى أبوعرام- الخليل

إياد عبدالقادر محمد خطيب- القدس- حزما

ليث خليل عثمان عثمان- رام الله

محمد محمود أيوب دار درويش- رام الله

جمال خليل جمال براهمة- أريحا

جمال يوسف جمال أبوحمدان- نابلس

محمد أنيس سليم ترابي- نابلس

عبدالرحمن عبدالرحمن سليمان رزق - القدس

روان نافز محمد أبومطر- رام الله

مرح جودت موسى بكير- القدس

ملك محمد يوسف سليمان- القدس

أماني خالد نعمان حشيم- القدس

نهايه خضر حسين صوان- القدس

فيروز فايز محمود البو- القدس

تحرير عدنان محمد أبوسرية- نابلس

فلسطين فريد عبداللطيف نجم- نابلس

ولاء خالد فوزي طنجة- طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات- نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي- نابلس

أزهار ثائر بكر عساف- القدس

رغد نشأت صلاح الفني- طولكرم

فاطمة نعمان علي بدر- القدس

روضة موسى عبدالقادر ابوعجمية- بيت لحم

سارة ايمن عبدالعزيز عبدالله السويسة- نابلس

فاطمه إسماعيل عبدالرحمن شاهين- بيت لحم

سميرة عبدالحرباوي- القدس

سماح بلال عبدالرحمن صوف- قلقيلية

فاطمه بكر موسى ابوشلال- نابلس

حنان صالح عبدالله البرغوثي- رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنة- جنين

زينة رائد عبدو- القدس

نور محمد حافظ الطاهر- نابلس.

ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية" نقلت السلطات الإسرائيلية 39 أسيرًا وأسيرة 24 منهم فوق سن 18 عامًا، و15 أسيرًا، من الأطفال إلى سجن عوفر الذي يعتبر المحطة الأخيرة لهم قبل الإفراج عنهم، كما شهد محيط سجن عوفر تحرك العديد من الآليات الإسرائيلية صوب البوابة الرئيسية للمعتقل، تزامنًا مع نقل الأسرى الفلسطينيين.