الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سرايا القدس تبعث "رسالة تهديد" لإسرائيل: انتظرونا عند كل شارع وزقاق

سرايا القدس
سرايا القدس

قال الناطق باسم سرايا القدس أبوحمزة، اليوم الجمعة، إن شعبنا ومقاومته يواجهون أعتى جيوش المنطقة وأكثرها ظلمًا وفتكًا للحجر والبشر- في إشارة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وأضاف أبوحمزة أنه مضت على أهل غزة أيام من القصف المركز الشديد على رءوس الآمنين وآلاف الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة.

txt

جيش الاحتلال: لا يمكن البقاء بشمال غزة باعتباره منطقة قتال والهدنة مؤقتة

سرايا القدس دكت البلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون

وأوضح الناطق باسم سرايا القدس أنه على مدار 48 يومًا دكت سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية المدن والبلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون التي أعادت جنود وضباط الاحتلال إلى المشافي والمقابر والمصحات.

وتابع: "لقد ثقل عليكم قولنا فيما مضى حتى شنت عليكم الغارات ولعلكم لم تتعلموا الدروس، فاسمعوا قولنا، كفاكم تهديدًا لغزة وقد ذقتم فيها الويلات، وإن كان لا بد فارقبونا عند كل شارع وزقاق ومفترق طرق، ولن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج إلا منتصرين".

txt

"القاهرة الإخبارية": بدء تحرك شاحنات المساعدات من جنوب غزة إلى الشمال

وأضاف أبوحمزة: "في ضوء المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة التي يفرج فيها عن عدد من المحتجزين، نبارك للأسرى والأسيرات الفلسطينيات، نقول لهم إنكم تستحقون من مقاومتكم وشعبكم أكثر وأكثر ونحن قوم لا نترك أسرانا في أيدي الغاصبين ولن نبرح معركتنا حتى تحقيق كل أهدافنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يمكن البقاء في شمال قطاع غزة باعتباره منطقة قتال.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال في تصريحات صحفية، اليوم، أن الهدنة هي مؤقتة والحرب لم تنته، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه لن يتم السماح بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة.

وسبق وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، النار تجاه نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم في شمال غزة.

سرايا القدس قطاع غزة قذائف الهاون القدس ضباط الاحتلال

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: نستهدف أهدافا لحزب الله فى لبنان

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

القاهرة الإخبارية: أهالى غزة خرجوا فى الشوارع بلا مأوى

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جيش الاحتلال الإسرائيلى: إطلاق نحو 2500 صاروخ من قطاع غزة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

الأكثر قراءة

بينهم 10 من القدس.. قائمة أسماء الـ 39 أسيرًا المحررين من سجون الاحتلال اليوم

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

الشرطة الفرنسية تقبض على لاعب نيس لدعمه فلسطين

دبلوماسى سابق يكشف دلالات زيارة رئيسى وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مصر

سرايا القدس تبعث "رسالة تهديد" لإسرائيل: انتظرونا عند كل شارع وزقاق

صافى الاستثمارات الأجنبية فى مصر يتجاوز 10 مليارات دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر تتحدث عن نفسها

زيزيت سالم

مسلسلات الدراما واليقظة الذهنية

الحسين عبدالرازق

قل موتوا بغيظكم!

لواء. محسن الفحام

"المزايدون.. وآباء النجاح"

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء