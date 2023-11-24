سرايا القدس تبعث "رسالة تهديد" لإسرائيل: انتظرونا عند كل شارع وزقاق

قال الناطق باسم سرايا القدس أبوحمزة، اليوم الجمعة، إن شعبنا ومقاومته يواجهون أعتى جيوش المنطقة وأكثرها ظلمًا وفتكًا للحجر والبشر- في إشارة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبوحمزة أنه مضت على أهل غزة أيام من القصف المركز الشديد على رءوس الآمنين وآلاف الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة.

سرايا القدس دكت البلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون

وأوضح الناطق باسم سرايا القدس أنه على مدار 48 يومًا دكت سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية المدن والبلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون التي أعادت جنود وضباط الاحتلال إلى المشافي والمقابر والمصحات.

وتابع: "لقد ثقل عليكم قولنا فيما مضى حتى شنت عليكم الغارات ولعلكم لم تتعلموا الدروس، فاسمعوا قولنا، كفاكم تهديدًا لغزة وقد ذقتم فيها الويلات، وإن كان لا بد فارقبونا عند كل شارع وزقاق ومفترق طرق، ولن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج إلا منتصرين".

وأضاف أبوحمزة: "في ضوء المرحلة الأولى من الصفقة المرتقبة التي يفرج فيها عن عدد من المحتجزين، نبارك للأسرى والأسيرات الفلسطينيات، نقول لهم إنكم تستحقون من مقاومتكم وشعبكم أكثر وأكثر ونحن قوم لا نترك أسرانا في أيدي الغاصبين ولن نبرح معركتنا حتى تحقيق كل أهدافنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا يمكن البقاء في شمال قطاع غزة باعتباره منطقة قتال.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال في تصريحات صحفية، اليوم، أن الهدنة هي مؤقتة والحرب لم تنته، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه لن يتم السماح بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة.

وسبق وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، النار تجاه نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم في شمال غزة.