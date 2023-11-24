"شؤون الأسرى والمحررين": إسراء الجعابيص ضمن المفرج عنهم الـ150

أكد قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الـ150 أسيرا المتوقع الإفراج عنهم من القدس والضفة الغربية، لافتا إلى أن هذا الوضع يتماشى مع كون أغلب المعتقلين من القدس والضفة الغربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك استشهاد لـ6 أسرى في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر وإصابة المئات منهم.

وأضاف: "إسرائيل حاولت كسر إرادة الشعب الفلسطيني لكن النتائج كانت عكسية".

وأوضح قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه سيتم نقل الأسرى والأسيرات من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا لحين يتسلمهم ذووهم للعودة بهم إلى منازلهم"، مؤكدا أن إسراء الجعابيص ضمن المفرج عنهم لكن ليس اليوم، فربما تكون غدا أو بعد غد.