الحكومة الإسرائيلية عن صفقة تبادل الأسرى: دعونا نبتسم مجددا

قال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية إنه سيتم البدء باستقبال المحتجزين اليوم، مؤكدا عدم معرفة العدد الإجمالي للمحتجزين الإسرائيليين من قبل حماس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "سنقدم المساعدات الطبية للمحتجزين فور تسلمهم، إذ سيتم نقل المحتجزين لـ 5 مستشفيات بعد تسلمهم".

وتابع الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، "نأمل لأفضل نتيجة للحصول على أفضل عدد ممكن من المحتجزين" مطالبا أهالي المحتجزين باسترجاع ابتسامتهم قائلا: "دعونا نبتسم اليوم مجددا".