الرئيس السيسى: نتمنى زيادة أيام الهدنة بتسليم مزيد من المحتجزين لدى حماس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: أقدر زيارة دولة رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مصر، وأشكركم على مواقفكم تجاه التطورات التي تحدث في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، اليوم الجمعة، أن المباحثات تناولت مرحلتين، الأولى تتعلق بالتطورات التي تتم خلال هذه الفترة في قطاع غزة من مواجهات عسكرية موجودة، والنتائج التي تتم على الأرض فيها، والإجراءات التي نحتاج للتحرك فيها بشكل أكبر.

نحتاج لدخول مساعدات لإعاشة 2.3 مليون مواطن إنسان

وتابع: اليوم نتحدث عن هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام، ونتمنى أن تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى المحتجزين الموجودين لدى حماس، وأيضًا إدخال المزيد من المساعدات، حيث إننا نحتاج لدخول مساعدات لإعاشة 2.3 مليون مواطن إنسان يحتاجون لكل شيء من المياه والأغذية والمواد الطبية وغيرها.