الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز"، على تشكيل الفريق السماوي الأساسي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في بداية مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مواجهة اليوم أمام بطل الكونغو، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي وأحمد سامي، ومحمود مرعي ومحمد حمدي.

خط الوسط: أحمد توفيق بلاتي توريه، ومهند لاشين ورمضان صبحي وعبدالله السعيد.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

ويستهل بيراميدز مشواره في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، عندما يلتقي مع مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى، كلا من بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى للفريق السماوي تاريخيا بدوري أبطال إفريقيا، وتحديدا مرحلة المجموعات، عقب 4 مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، كان أبرز إنجازاته من خلالها الوصول للمباراة النهائية في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة بيراميدز ونظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات، عن المجموعة الأولى، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية وحتى المباراة النهائية.

قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبدالله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

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