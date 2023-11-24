بيراميدز يبدأ مشواره فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بمواجهة مازيمبى

يبدأ فريق بيراميدز مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية في السادسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، التي تضم أيضا صن داونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني.

فريق بيراميدز يسعى لبداية قوية في دور المجموعات، وحصد نقاط المباراة الثلاث لتأكيد رغبته في المنافسة بقوة على التأهل للدور ربع النهائي.

ويفتقد بيراميدز جهود مصطفى فتحي ووليد الكرتي وإبراهيم عادل للإصابة وعلي جبر وإسلام عيسى لعدم الجاهزية وبالتالي هناك نقص في الخط الهجومي على مستوى الأجنحة وأمام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني أكثر من خيارالأول الدفع بكريم حافظ في مركز الظهير الأيسر وأمامه محمد حمدي مع وجود الثلاثي عبد الله السعيد ومهند لاشين وإبراهيم بلاتي توريه في الوسط ورمضان صبحي وفيستون ماييلي في الهجوم.. والخيار الثاني الدفع بيوسف أسامة في الجناح الأيمن ورمضان صبحي في الجناح الأيسر وفيستون ماييلي كرأس حربة.

قائمة بيراميدز لمباراة مازيمبي

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد ميهوب ومحمود مرعي وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي وكريم حافظ وأحمد فتحي وإبراهيم بلاتي توريه وأحمد توفيق ورمضان صبحي ومهند لاشين ومحمد رضا وعبدالله السعيد وسيف جعفر ويوسف أسامة وفيستون ماييلي ودودو الجباس وفخري لاكاي.

في المقابل يحتل مازيمبي المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري الكونغو الديمقراطية برصيد 27 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سان إيلوي لوبوبو المتصدر، وسجل مازيمبي 27 هدفا ودخل مرماه أربعة أهداف، وفاز في آخر مبارياته على فريق تشينكونكو دو كانانجا 4- صفر.

مدرب مازيمبي يعلن التحدي

أكد الأمين نداى المدير الفني لمازيمبي، أن فريقه يسعى للوصول بعيدا في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن ضربة البداية أمام بيراميدز ستكون صعبة؛ لأنه فريق كبير يضم عددا كبيرا من النجوم لكنه لن يعتمد على الدفاع في مباراة اليوم.

يذكر أن بيراميدز واجه مازيمبي في الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية عام 2022 ولم يسجل أى هدف في المباراتين وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل بدون أهداف، وفاز مازيمبي في مباراة العودة بملعبه بهدفين نظيفين.

يديرالمباراة طاقم حكام من كينيا بقيادة بيتر كاماكو ويساعده جيلبيرت شيريو وستيفن ييمبي ومعهم بروك فيليب حكما رابعا، ويراقب المباراة بشير ولد العرب من الصومال ويراقب طاقم الحكام صلاح أحمد محمد من السودان.