الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالله السعيد عن مواجهة مازيمبي: "يجب أن تكون البداية مثالية"

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

أكد عبد لله السعيد قائد بيراميدز، أن المجموعة التي يلعب بها الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في ظل وجود صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواديبو الموريتاني، هي مجموعة قوية للغاية، ولكن في النهاية بيراميدز لديه هدف واحد، وهو العبور من المجموعة واللعب على البطولة واللقب.

وشدد قائد بيراميدز، على أنه يجب أن تكون البداية أمام مازيمبي غدا مثالية، ولابد من الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة واللعب على الصدارة مبكرا، والتركيز حاليا هو عبور دور المجموعات، ثم بعدها يكون هناك تركيز كامل نحو تحقيق اللقب.

وأضاف “السعيد” أن كل ما ينتمي لمنظومة بيراميدز، هدفه واحد وهو الفوز بالبطولات وللأسف الشديد بدأنا الموسم الحالي بعدد كبير من الإصابات والغيابات المؤثرة التي أثرت كثيرا على مسيرتنا، والإدارة تدعم الفريق بقوة، ومع توالي المباريات واكتمال الصفوف ستكون الأمور أفضل في كل شيء، وبيراميدز يضم أفضل العناصر في كل المراكز، وإذا حقق الفريق بطولة سيفتح أمامه الطريق للفوز بكل البطولات التي يعمل من أجلها في كل الأوقات.

وأشار إلى أنه سبق ولعب في دوري الأبطال كثيرا، ويمتلك خبرات وسبق له الفوز باللقب، والبطولة هي الأقوى على الإطلاق ودور المجموعات يضم أفضل الفرق في القارة، ولكن بيراميدز لديه لاعبين خبرات ويمتلكون الخبرة الدولية في صفوف منتخب مصر والثقة ستساعدنا على التفوق في المرحلة المقبلة، والجميع جاهز لتخطي دور المجموعات وبعدها سيكون العمل من أجل اللقب القاري.

 

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء غدا الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء غدا الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وحتى المباراة النهائية من المسابقة القارية.

عبد لله السعيد بيراميدز دورى ابطال افريقيا مازيمبي الكونغولي قائد بيراميدز دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

لاعب مازيمبي: "جاهزون لمواجهة بيراميدز بالكونفيدرالية"

ظهور عبدالله السعيد وصبحى.. قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبى بدورى الأبطال

بيراميدز يختتم استعداداته النهائية لمواجهة مازيمبى الكونغولى (صور)

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

كيف تخطت الفنانة هنا الزاهد أزمة انفصالها عن أحمد فهمي؟

"تحيا مصر ـ فلسطين": مساعدات معبر رفح "تغلق" أفواه المشككين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء