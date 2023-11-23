عبدالله السعيد عن مواجهة مازيمبي: "يجب أن تكون البداية مثالية"

أكد عبد لله السعيد قائد بيراميدز، أن المجموعة التي يلعب بها الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في ظل وجود صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواديبو الموريتاني، هي مجموعة قوية للغاية، ولكن في النهاية بيراميدز لديه هدف واحد، وهو العبور من المجموعة واللعب على البطولة واللقب.

وشدد قائد بيراميدز، على أنه يجب أن تكون البداية أمام مازيمبي غدا مثالية، ولابد من الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة واللعب على الصدارة مبكرا، والتركيز حاليا هو عبور دور المجموعات، ثم بعدها يكون هناك تركيز كامل نحو تحقيق اللقب.

وأضاف “السعيد” أن كل ما ينتمي لمنظومة بيراميدز، هدفه واحد وهو الفوز بالبطولات وللأسف الشديد بدأنا الموسم الحالي بعدد كبير من الإصابات والغيابات المؤثرة التي أثرت كثيرا على مسيرتنا، والإدارة تدعم الفريق بقوة، ومع توالي المباريات واكتمال الصفوف ستكون الأمور أفضل في كل شيء، وبيراميدز يضم أفضل العناصر في كل المراكز، وإذا حقق الفريق بطولة سيفتح أمامه الطريق للفوز بكل البطولات التي يعمل من أجلها في كل الأوقات.

وأشار إلى أنه سبق ولعب في دوري الأبطال كثيرا، ويمتلك خبرات وسبق له الفوز باللقب، والبطولة هي الأقوى على الإطلاق ودور المجموعات يضم أفضل الفرق في القارة، ولكن بيراميدز لديه لاعبين خبرات ويمتلكون الخبرة الدولية في صفوف منتخب مصر والثقة ستساعدنا على التفوق في المرحلة المقبلة، والجميع جاهز لتخطي دور المجموعات وبعدها سيكون العمل من أجل اللقب القاري.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء غدا الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء غدا الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وحتى المباراة النهائية من المسابقة القارية.