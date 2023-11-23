الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ظهور عبدالله السعيد وصبحى.. قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبى بدورى الأبطال

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لـ بيراميدز، قائمة مباراة الفريق السماوي أمام مازيمبي الكونغولي في إطار مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، في السادسة مساء غدٍ الجمعة على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال، غياب الثنائي وليد الكرتي ومصطفى فتحي، عن المباراة بسبب الإصابة، بينما تواجد محمد رضا بوبو في القائمة لأول مرة، بعد تعافي من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الحالي.

قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبي بدوري الأبطال

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبدالله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبي الكونغولي

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

تنقل مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء غدٍ في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات دور المجموعات حتى المباراة النهائية من الأميرة السمراء.

مجموعة بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023 /2024)

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى، بدوري أبطال إفريقيا (نسخة الموسم الجاري 2023 /2024) التي تضم فرق صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى للفريق السماوي تاريخيا بدوري أبطال إفريقيا، وتحديدا مرحلة المجموعات، عقب 4 مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، كان أبرز إنجازاته من خلالها الوصول للمباراة النهائية في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

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