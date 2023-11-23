بيراميدز يختتم استعداداته النهائية لمواجهة مازيمبى الكونغولى (صور)

اختتم فريق بيراميدز، تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، غدًا الجمعة، في تمام السادسة مساء، على ستاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات الختامية، وأظهروا حماسًا كبيرًا للمشاركة أمام الفريق الكونغولي في بداية مشوار السماوي بدور المجموعات.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ32 من البطولة، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي 0/0.

مران بيراميدز الختامي

مران بيراميدز الختامي

مران بيراميدز الختامي

مران بيراميدز الختامي

مران بيراميدز الختامي

مران بيراميدز الختامي