الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يختتم استعداداته النهائية لمواجهة مازيمبى الكونغولى (صور)

مران بيراميدز
مران بيراميدز

اختتم فريق بيراميدز، تدريباته اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، غدًا الجمعة، في تمام السادسة مساء، على ستاد الدفاع الجوي، بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات الختامية، وأظهروا حماسًا كبيرًا للمشاركة أمام الفريق الكونغولي في بداية مشوار السماوي بدور المجموعات.

وتأهل بيراميدز لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ32 من البطولة، وبعد التعادل سلبيا في الذهاب بكيجالي 0/0.

 

مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
مران بيراميدز الختامي
بيراميدز دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مازيمبي الكونغولي دورى ابطال افريقيا مرحلة المجموعات بدوري الأبطال المران الختامي لبيراميدز

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