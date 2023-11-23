الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري الأبطال

أقيم اليوم الخميس بأحد فنادق التجمع الخامس، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء غدا الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتقرر أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارسه اللون الأصفر الكامل، فيما يظهر مازيمبي بالقميص الأبيض في الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وتم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة وصول كلا الفريقين إلى ملعب المباراة قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف على أقصى تقدير، مع تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول للملعب.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مساعد الرئيس التنفيذي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

تنقل مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات دور المجموعات وحتى المباراة النهائية من الأميرة السمراء.

مجموعة بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى، بدوري أبطال إفريقيا (نسخة الموسم الجاري 2023/2024)، والتي تضم فرق صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى للفريق السماوي تاريخيا بدوري أبطال إفريقيا، وتحديدا مرحلة المجموعات، عقب أربعة مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، كانت أبرز إنجازاته من خلالها الوصول للمباراة النهائية في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ومازيمبي�بدوري الأبطال
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