الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإصابات تضرب صفوف بيراميدز بقوة قبل مواجهة مازيمبي

بيراميدز
بيراميدز

يفتقد فريق بيراميدز لجهود لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي، لعدة أيام خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

وقال الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، وليد الكرتي يعاني من مزق في السمانة يعاني منه منذ أيام ويخضع معه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، بهدف تجهيزه للمشاركة في الأيام المقبلة، في ظل ضغط المباريات وتوالي المشاركات محليا وقاريا.

ويغيب الكرتي عن مباراة بيراميدز المقبلة أمام مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023-2024).

يذكر أن بيراميدز سيفتقد كذلك لجهود أيضا مصطفى فتحي، بعد إصابته بمزق في العضلة الأمامية في المعسكر الأخير للمنتخب الوطني الأول.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز نظيره مازيمبي الكونغولي، في السادسة مساء بعد غدا الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (2023-2024).

وفي سياق مختلف، كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غياب مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن المباريات لعدة أيام.

ويأتي ذلك بسبب إصابة قوية تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني في ليبيريا، لمواجهة سيراليون في إطار تصفيات كأس العالم.

وأضاف المنيري:" مصطفى فتحي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية أصيب به في تدريب المنتخب الأخير قبل لقاء سيراليون، سيبعده مبدئيا عن مواجهة بيراميدز أمام الفريق الكونغولي.

أوضح الطبيب أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمرحلة المقبلة خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة متتالية في دوري الأبطال والدوري الممتاز.

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى، التي تضم كلا من صن داونز الجنوب إفريقي نواذيبو الموريتاني ومازيمبي الكونغولي.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى للفريق السماوي تاريخيا، بدوري أبطال إفريقيا وتحديدا مرحلة المجموعات.

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