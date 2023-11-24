عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع الشحات وعاشور فى الأهلى

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء غد السبت.

كولر: الجماهير تنتظر الكثير لتعويض الإخفاق الإفريقي

وأكد المدير الفني للأهلي، على هامش الجلسة مع اللاعبين، أن الفريق مقبل علي مباراة صعبة في بداية المشوار الإفريقي ولا بد أن تكون الانطلاقة قوية، وأن الجماهير تنتظر منهم الكثير لتعويض الإخفاق الإفريقي والتأكيد على تخطي تلك الكبوة التي تعرضوا لها في الدوري الإفريقي.

جلسة خاصة مع الثنائى إمام عاشور وحسين الشحات

وحرص كولر أيضًا على عقد جلسة خاصة مع الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات أكد خلالها لهما أنه لن يقبل بأى مشاكل أو أزمات خلال الفترة المقبلة أو تكرارها مع المنتخب في حالة انضمامهما مرة أخري.

وقال كولر إنه سيطوى الأزمة التى حدثت فى معسكر المنتخب المصري، وسيكتفى بقرار الجهاز الفنى للفراعنة ولكنه سيراقب موقفيهما الفترات المقبلة ومدى التزامهما سواء مع الفريق أو المنتخب ولن يتراجع عن أي قرار بشأنهما في حالة استمرارهما بمخالفة التعليمات الفنية وإثارة المشاكل.

الأهلى ينهى تدريباته الأخيرة قبل معسكر ميدياما الغانى

في المقابل يختتم الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة ميدياما، يسبقها مؤتمر صحفى للسويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول وقائد الفريق محمد الشناوى طبقًا للوائح «كاف» بدءًا من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس الخميس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، واستأنف الفريق مرانه أمس، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.