الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لقطات نقل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية للإفراج عنهم (فيديو)

السجون الإسرائيلية
السجون الإسرائيلية

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات لنقل الأسرى الفلسطينيين من سجن الدامون إلى سجن عوفر تمهيدًا للإفراج عنهم.

ويخضع السجناء والسجينات الفلسطينيين لإجراءات تسليم مقتنايتهم من قبل إدارة السجون قبل ساعات من موعد تحريرهم من السجون الإسرائيلية.

السلطات الإسرائيلية تنقل 39 أسيرًا فلسطينيًا 

وذكرت "القاهرة الإخبارية" أنه تم نقل 39 أسيرًا وأسيرة 24 منهم فوق سن 18 عامًا و15 أسيرًا من الأطفال إلى سجن عوفر الذي يعتبر المحطة الأخيرة لهم قبل الإفراج عنهم.

ومن المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 39 أسيرًا اليوم بحسب بنود الهدنة التي تمت بوساطة مصرية قطرية أمريكية والتي نصت على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلى جانب إيصال المساعدات إلى كل مناطق القطاع بما فيها شمال غزة.

وشهد محيط سجن عوفر تحرك العديد من الآليات الإسرائيلية صوب البوابة الرئيسية للمعتقل تزامنًا مع نقل الأسرى الفلسطينيين.

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