الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تنظم مؤتمرها الجماهيرى الثانى بالإسكندرية

مؤتمر للمرشح الرئاسي
مؤتمر للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية

نظمت حملة المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، مؤتمرًا جماهيرًا بمحافظة الإسكندرية، لدعم مرشحهم الرئاسي، وذلك بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا.

جاء بحضور حازم عمر المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، والنائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، وداليا عبدالله القيادية بالحزب، وأحمد الألفي أمين تنظيم الحزب، ونشأت حتة أمين شباب الحزب، والنائب محمد صلاح أبو هيبة الأمين العام، وإيهاب وهبة، النائب باهر أمين، النائبة ألفت المنزلاوي، النائب فؤاد القاضي، والنائب طارق الطويل، والنائبة نجلاء العسيلي، والنائبة ولاء التمامي، والنائبة آيات حداد، والنائب إيهاب رمزي، والنائبة آمال عبدالحميد.

تم عرض فيديو تعريفي بالبرنامج الانتخابي للمرشح للانتخابات الرئاسية المهندس حازم عمر، وتم التنويه أن المؤتمر هو المؤتمر الانتخابي الثاني للحملة الانتخابية، وذلك لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وقال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، إن الحزب اليوم أصبح بالفعل ثاني أكبر كتلة برلمانية من حيث التمثيل النيابي، بواقع 50 عضوا بالبرلمان و17 عضوا بالشيوخ.

وأضاف: "نحن ندرك أحلامكم وأمانيكم، ونحقق الحلم بأن نضع أيدينا في أيديكم، وذلك من خلال النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وأوضح النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، أن حزب الشعب الجمهوري تم تأسيسه في أوقات عصيبة، ونال ثقة الشعب المصري، والتمثيل بالبرلمان المصري، وله رؤية، وداعم دائمًا للدولة المصرية في جميع مواقفها، لافتًا أننا استعدينا للانتخابات الرئاسية، والمهندس حازم عمر استعد ببرنامج يشمل كل ما يهم المواطن المصري.

مؤتمر للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية
مؤتمر للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية
مؤتمر للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية
مؤتمر للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية
مؤتمر للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية
مؤتمر للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية
مؤتمر للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية
مؤتمر للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية
مؤتمر للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية
مؤتمر للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية
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حملة المهندس حازم عمر حزب الشعب الجمهوري الانتخابات الرئاسية محافظة الاسكندرية المؤتمر الانتخابي الثاني

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