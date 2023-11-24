الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة رشا إسحاق: كلمة الرئيس في المؤتمر التضامني مع غزة عبّرت عن جموع المصريين

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

أشادت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع  فلسطين"، وذلك بالتزامن مع انطلاق العديد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن موقف مصر واضح إزاء مناصرة القضية الفلسطينية.

حملت العديد من الرسائل المهمة

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إن كلمة الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل المهمة وعبرت عن جموع المصريين، كما أنها  تؤكد وقوف الدولة المصرية بكامل مؤسساتها بجانب الشعب الفلسطيني، كما أن تأكيد الرئيس السيسي على إرسال الدولة المصرية لأكثر من 80% من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى الشعب الفلسطيني يعد أمرا مشرفا ويجب على المصريين أن يفتخروا بموقف دولتهم التي لا تتخلى عن أشقائها أبدا.

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وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس السيسي أن معبر رفح لم يغلق أبداً من الجانب المصري يعد رداً حاسماً لكل وسائل الإعلام المضللة التي حاولت تشويه صورة مصر أمام أبناء الشعب العربي بأكمله، قائلة: “مصر عمرها ما تخلت عن فلسطين، ومعبر رفح زي ما قال الرئيس السيسي لم يُغلق أبدا من الجانب المصري، أنا فخورة بموقف الدولة المصرية منذ بداية الأزمة، والسيسي زعيم حقيقي”.

الشعب المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين

ونوهت إلى أن موقف الشعب المصري الرافض  لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم يعد موقفا مشرفا وتاريخا، مثمنة دور الرئيس السيسي في الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها بين الفلسطنيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قائلة: “الهدنة الإنسانية تعد تتويجا لجهد ومثابرة الرئيس السيسي لحل الأزمة منذ بدايتها في السابع من أكتوبر الماضي”.

أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين القضية الفلسطينية

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