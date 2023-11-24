الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قبيل بدئه.. موعد بدء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك 2023

كنيسة
كنيسة

يكثر البحث بين الأقباط خلال الفترة الحالية عن موعد شهر كيهك 2023، وخاصة مع قرب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء صوم الميلاد 2023، والذي ينطلق بعد غدًا الأحد 26 نوفمبر2023.

موعد شهر كيهك 2024

 تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لحلول شهر كيهك 2023، وهو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 11 ديسمبر2023 لهذا العام نظرًا لأن هذة السنة كبيسة، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة  كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

اصل تسميته شهر كيهك بهذا الاسم

ووفقًا لموقع الكنيسة الكاثوليكية بمصر، إن شهر كيهك هو رابع شهر من السنة الطقسية، وأصل تسميته «مأخوذ من الإله كاهاكا إله الخير أو الثور المقدس»، وذاك الشهر ذي العلاقة الوثيقة بتكريم العذراء مريم، وهذا الشهر الحلو المبارك الغزير بتعزياته، شهر الموعد الذي أشار إليه الأنبياء.

وتابع موقع الكنيسة الكاثوليكية:  ويُسمى هذا الشهر بالشهر المريمي نسبة للقديسة العظيمة أمنا مريم العذراء، وهذا الشهر له لحن خاص في الكنيسة يسمى باللحن الكيهكي. ويعتبر أول من جمّع كتاب «مدائح كيهك» في العالم الغربي والشرقي هو المتنيح مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس ميخائيل الزيات طوخي الأسقف الفخري لكرسي الفيوم والنائب الرسولي لبطريركية الإسكندرية للأقباط الكاثوليك (1761-1787)كتاب الثاودوكيات أيّ إبصلمودية شهر كيهك في مدائح أم الله –.

بالتزامن مع قرب صوم الميلاد.. الكنائس تشهد رسامات شمامسة جدد

موعد احتفالات الكنائس بـ عيد الميلاد المجيد 2024

وخلال شهر كيهك يشارك الأقباط الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، في صلوات التسبحة الكيهكية، في العديد من الكنائس كعادته السنوية مابين القاهرة وأسيوط والأمارات ونجع حمادي.

كتاب شهر  كيهك

وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".

هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد، يوم 29 “كيهك”، الموافق 7 يناير من كل عام.

وخصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".

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