رئيس الوزراء الإسباني: أكثر من 2 مليون شخص بغزة يواجهون ويلات الحرب

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أود أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقطاع جزء من وقته لاستقبالي واستقبال رئيس وزراء بلجيكا، خاصة يوم الجمعة.

لا يمكن أن نغفل الضحايا المدنيين في غزة

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي ورئيس وزراء بلجيكا، اليوم الجمعة، لا يمكن أن نغفل وجود الضحايا المدنيين في غزة، بما فيهم آلاف من النساء والأطفال.

لابد أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة بقدرِ كافي وبشكل منتظم

وتابع "سانشيز"، لدينا أكثر من 2 مليون شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب، وبحضوري إلى مصر والحدود مع غزة، فمن الواضح أنه لابد أن ننهي هذه الكارثة الإنسانية، ولابد أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة بقدرِ كافي وبشكل منتظم.