الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" الإسكان ": دفع العمل بمشروعات وحدات " سكن لكل المصريين " والمرافق والخدمات بالعاشر من رمضان

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

قام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالمرور علي استكمال الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 52 عمارة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " محور محدودي الدخل شرق حي الأندلس بمساحة ٧٥ مترا  للوحدة نموذج غرفتين وصالة، كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي"، وذلك في إطار دفع العمل والاهتمام بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

كما تم المرور على الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه بطاقة (٦٠٠ الف م3 / اليوم) والتي تخدم المدن الجديدة (مدينة العاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة الشروق وخليج السويس والعاصمة الإدارية)، كما تم المرور على استكمال أعمال تنفيذ مشروع عمارات سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط بمساحات (100 - 110- 125م/ للوحدة ) بمنطقة الخدمات الإقليمية، شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

تنفيذ السوق التجارية بمركز خدمات الحي 

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فتح التحويل للإعلان التكميلى للحاجزين بـالطرح الأول لـ"سكن لكل المصريين 3"

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رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: انتهاء تنفيذ 288 عمارة سكنية فى مشروع "سكن لكل المصريين" بغرب المطار

وفي سياق متصل، تابع المهندس علاء منيع، أعمال تنفيذ السوق التجارية بالقطعة 3/1 بمركز خدمات الحي 20 بعدد 12 محلًا، وأعمال تنفيذ حضانة رقم 6 بالمجاورة4 بالحي 20، وأعمال تنفيذ الوحدة الصحية بالمجاورة 4 بذات الحي.

 دفع العمل بمشروعات وحدات " سكن لكل المصريين " والمرافق والخدمات بالعاشر من رمضان

 كما يتم أيضا تنفيذ أعمال تنفيذ السوق التجارية بالمجاورة 3 بالحي 21 المكون من عدد 12 محلًا، وحضانة رقم 4 بالمجاورة 3 بالحي 21، وتنفيذ الوحدة الصحية بالمجاورة 3 بالحي 21.

دفع العمل بمشروعات وحدات " سكن لكل المصريين " والمرافق والخدمات بالعاشر من رمضان

وفي سياق متصل، شدد المهندس علاء منيع على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وطبقًا للجدول الزمني المتفق عليه بالجودة المطلوبة

مدينة العاشر من رمضان المهندس علاء منيع سكن لكل المصريين حي الأندلس غاز طبيعى

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