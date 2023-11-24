"المزايدون.. وآباء النجاح"

بدأت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس بعد جهود مضنية قامت بها مصر وساندتها فى ذلك دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية حيث شهدت الأسابيع الماضية تحركات مكثفة أدت الى التوصل إلى إتفاق يحد من تصعيد القتال وتوقفه لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد ويسمح بإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة بالإضافة إلى الإتفاق على تبادل 50 من الأسرى الإسرائيلين الذين تحتجزهم حركة حماس مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية وجميعهم من الأطفال والنساء من كلا الجانبين وذلك كخطوة أولى فعلية من خطوات التهدئة.

دائمًا ما نقول أن الفشل له أب واحد فى حين أن النجاح له مائة أب وقد سارع الإعلام فى بعض الدول المحيطة إلى الإعلان عن تلك الهدنة من منطلق إنها جاءت نتيجة الضغوط التى مارسها زعماء تلك الدول فى مغالطة تاريخية ليس لها أى محل من الإعراب....وكم جاء طريفًا ونحن نشاهد بعض الإعلاميين من خلال قنواتهم الفضائية يروجون لتلك الإدعاءات والأكاذيب ويمجدون قيادات دولهم الغائبين عن المشهد من السابع من أكتوبر إلا من بعض التصريحات والبيانات التى لا تسمن ولا تغنى علمًا بأن لديهم القدرة الحقيقية على ممارسة ضغوط سياسية وإقتصادية على إسرائيل كانت كفيلة مع ما تمارسه مصر من تقليل عدد أيام تلك الحرب الهمجية التى راح ضحيتها حتى الأن قرابة 15 ألف شهيدًا فلسطينيًا معظمهم من النساء والأطفال.

تحملت مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى ضغوطًا غير مسبوقة بأشكال مختلفة حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بضرب معبر رفح من الجانب الفلسطينى أربعة مرات لمنع دخول المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطينى من خلال هذا المعبر...وهنا نشير أن 70% من هذه المساعدات كانت مصرية خالصة وعلى الرغم من ذلك خرجت أبواق الضلال فى الداخل والخارج تزايد على الموقف المصرى وتدعوا إلى دخول السيارات التى تحمل المعونات على الرغم من الضربات الجوية الإسرائيلية....هذا من ناحية...ومن ناحية أخرى ما قامت به إسرائيل من تدمير كامل لما يقارب من 50% من مبانى قطاع غزة بالإضافة الى البنية التحتية لأحياء بكاملها وإجبار حوالى 1،2 مليون فلسطينى للنزوح إلى جنوب القطاع المتآخم للحدود المصرية تمهيدًا لتهجيرهم الى محافظة شمال سيناء كخطوة أولى من خطوات تصفية القضية الفلسطينية....وهنا أيضًا خرجت ذات الأصوات تتساءل بكل الخسة والخيانة وعدم الإنتماء لماذا لا تستضيف مصر أبناء قطاع غزة أسوة بالضيوف الذين يقيمون فى مصر والذين يبلغ عددهم 9 مليون لاجئ وهو ما أجاب عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل الحسم والوضوح أن اللاجئين الموجودين فى مصر لديهم دولهم وأرضهم ولكن هذه الدول تمر ببعض المشاكل والصراعات الداخلية ومن الممكن عودتهم مرة أخرى الى دولهم بعد الإنتهاء من تلك الأزمات والمشاكل أما بالنسبة للفلسطينين فإن معنى قبولهم فى مصر أو الأردن يعنى إسقاط عنصر الدولة أساسًا من قاموس الجغرافيا وبالتالى لن يتم عودتهم مرة أخرى الى قطاع غزة وهو ماحدث قبل ذلك فى أعوام 1948 و1967.

لم تكن الجهود المضنية التى بذلتها مصر خاصة خلال الأيام القليلة السابقة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة تحمل جديدًا فى الدور المصرى المناصر والمؤيد والداعم للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنين فهى دائمًا كانت وسوف تظل تحمل هموم الشعب الفلسطينيى ومعاناته فى قلبها وعقلها فهى الدولة الأولى فى العالم التى دافعت عن الحق الفلسطينى وكل من قرأ التاريخ المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط وللقضية الفلسطينية يعرف تلك الحقيقة جيدًا...فلا مجال إذن للمزايدات وإصطناع البطولات الوهمية من خلال إعلام مأجور وموجه فى محاولات فاشلة لمشاركة مصر فى دورها التاريخى فى القضية الفلسطينية.

ومن هذا المنطلق جاءت الإشادات الدولية بالجهود التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بداية الأحداث فى غزة وصولًا الى إتفاق الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى على الهدنة وكم كان سيادته منصفًا وواضحًا عندما لم ينسب هذا النجاح لمصر فقط بل أنه اصدر بيانًا يشكر فيه دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية على دورهما الداعم لتحقيق تلك الهدنة التى أعتبرها من وجهه نظرى إنجازًا تاريخيًا يحسب للمشاركين فى تحقيقه لما ترتب عليه من حقن للدماء والشهداء الذين سقطوا فى العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

ومما لاشك فيه ايضًا فإنه من الإنصاف القول أن صمود الشعب الفلسطينى حتى الآن بالإضافة الى الضغوط الدولية والداخلية التى تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية حاليًا قد ساعدت الى حد كبير فى قبول إسرائيل تلك الهدنة بعد أن ضاقت أمام بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الخيارات لتحرير المحتجزين من خلال العمليات العسكرية البرية التى تقوم بها القوات الإسرائيلية وهو ما استثمرته حركة حماس بشكل مباشر عندما أعلنت إنها فقدت الإتصال مع المسئولين عن الأسرى وكأنها أرادت بذلك ممارسة المزيد من الضغوط السياسية عليه وإظهاره بأنه قد أصبح مهتمًا بتحقيق مكاسب شخصية وغير عابئ بمصير المحتجزين لدى حركة حماس.

وهنا أيضًا نشير أن الإدارة المصرية لعبت دورًا مهمًا فى تحريك الإدارة الأمريكية نحو إتخاذ موقفًا أكثر حزمًا مع الحكومة الإسرائيلية بعدما إستشعرت خطورة الموقف وتزايد إحتمال إندلاع صراع إقليمى بالمنطقة وهو ما جعلها توجه النصح إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى لإبداء قدرًا أكبر من المرونة فى المباحثات مع حركة حماس بشأن الأعداد المطلوب الإفراج عنها من الجانبين والقبول بهدنة إنسانية لعدة أيام وتسهيل وصول المساعدات ورفع الحظر عن دخول الوقود الى قطاع غزة وهو ما تحقق بالفعل على ضوء فشل إسرائيل فى تحقيق أهدافها من خلال العمليات العسكرية أو من خلال وضع العراقيل نحو السماح بدخول المعونات والوقود الى قطاع غزة.

لن ينسى التاريخ المنصف ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى من جهود مضنية من أجل الوصول الى هذه النتيجة فى وقت أرتبكت فيه القوى الدولية وايضًا الإقليمية من إتخاذ مواقف متشددة تجاه العدوان الإسرائيلى ما بين مؤيد أو معارض لما تقوم به مبررين أن ذلك يأتى فى إطار الدفاع عن النفس فى إشارة واضحة الى إزدواجية الرؤى بين ما تقوم به إسرائيل وما تقوم به الفصائل الفلسطينية التى تدافع عن أرضها المحتلة...ولعل ما ينادى به الرئيس من ضرورة إيجاد حلًا عادلًا للقضية الفلسطينية هو المفتاح للإستقرار والسلام للشعبين الفلسطينى والإسرائيلى وما دون ذلك فهى حلول مؤقتة سوف تعقبها مجازر ومآسى متكررة فى المنطقة....وقد كان الرئيس واضحًا منذ بداية الأزمة بل انه حذر منها كثيرًا قبل وقوعها مطالبًا إسرائيل بقبول مبادئ السلام الشامل والعادل...وانه لابد من تغيير العقيدة الإسرائيلية بان العدوان على الشعب الفلسطينى الصامد والتوسع فى بناء المستوطنات وإحتلال أراضى الغير هو الوسيلة للقضاء على المقاومة الفلسطينية وإجهاض القضية الفلسطينية برمتها وهو المفهوم الذى نجحت المقاومة الفلسطينية فى تغييره فى الأحداث الأخيرة.

لقد تأكدت إسرائيل انه من الصعب ان تحقق نصرًا على حماس او ان تنجح فى تركيع الشعب الفلسطينى بعد ان استخدمت كل وسائل القتل والإبادة والتدمير ولم يعد لديها ما تقوم به أكثر من ذلك ومن هنا فإن الرؤية المصرية والتوجه المصرى العاقل والرشيد اصبح مرجعًا لحل القضية الفلسطينية فى ظل قيادتها السياسية الحكيمة وأنها سوف تبقى دائمًا هى الطرف الأهم فى القضية الفلسطينية بصفة خاصة وقضايا المنطقة بصفة عامة.. وتحيا مصر.