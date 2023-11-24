"قومي المرأة" ببني سويف نفذ 3900 زيارة استهدفت19531 شخصا خلال حملة طرق الأبواب

قالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، أنه تم تنفيذ حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" بقرى مراكز ببا وناصر واهناسيا بإجمالي 3900 زيارة.

وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، أن الحملة استهدفت 19 ألف و531 سيدة ورجلا وطفلا، والتي تعقد كمرحلة ثانية بجميع محافظات الجمهورية والتي تأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.

مناهضة تطبيب الختان

وأضافت أن عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات، وقد شاركوا فى التوعية الميدانية، حيث تركز هذه الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط بالأذهان بان إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة.

نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان

وكذلك نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبة او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وأشارت نرمين محمود، إلي استمرار لقاءات التوعية التى ينفذها المجلس القومى للمرأة بحملة بلدى أمانة عقد لقاء لعدد من رائدات مركز ناصر للتوعية بأهمية مشاركة السيدات فى الإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية القادمة ومواجهة الشائعات والأزمات الاقتصادية والحفاظ على أمن واستقرار الدولة.

وفي سياق آخر، عقد فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف ندوة تثقفية عن "أورام الثدي لسيدات بنى سويف ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي وتحت مظلة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لأورام الثدي

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن الندوة شارك فيه نحو 70 من السيدات العاملين بالتأمين الصحي،وأعضاء المجلس القومي للمرأة.

حيث تضمنت يوما علميًا عن صحة المرأة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة أورام الثدى، والتي شملت محاضرات لشرح أهمية الاكتشاف المبكر لأورام الثدى وطرق العلاج وتصحيح المعلومات والشائعات الخاطئه للمنتفعين