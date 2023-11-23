"العمر مجرد رقم".. ابن بني سويف "عبد النبي حسين" يتوج كأفضل ليبرو في العالم

لم تمنع عبد النبي حسين ابن محافظة بني سويف إعاقته، أن يكون له دور ويحقق نجاح كبير فى اللعبة التي أحبها محققًا النجاح والتفوق والإصرار حتي يحصد العديد من الألقاب العالمية فى البطولات المختلفة التي يشارك فيها، سواء فى الدورات الأولمبية أو كأس العالم أو البطولات القارية.

"العمر مجرد رقم"

وحقق عبد النبي حسن صاحب 51 عاما، لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة "جلوس" لقب دولي جديد بعد حصوله على لقب أفضل ليبرو في العالم، في بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية، والتي استضافتها مصر بمشاركة 17 دولة، حيث تعد بطولة كأس العالم آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، بعدما حقق منذ عامين أفضل ليبرو فى البطولة البارالمبية بطوكيو ليواصل التألق والنجاح ورفع اسم مصر أمام العالم فى المحافل الدولية والعالمية فى الكثير من البطولات التي شارك فيها.

وأكد عبد النبي حسين بدأت لعب الطائرة جلوس فى سن 13 عاما، وشاركت لأول مرة فى كأس عالم عام 1998، بالإضافة إلي المشاركة فى العديد من البطولات القارية والعالمية حيث شاركت فى 18 بطولة أفريقية، و6 مرات كأس عالم، و4 مرات كأس عالم للقارات، و6 دورات أوليمبية، مؤكدًا أن منتخب مصر هو بطل أفريقيا منذ عام 1995، وحققنا ميداليتين أوليمبيتين.

وأوضح «حسين»: “حققنا 4 ميداليات بكأس العالم للقارات وهناك 3 بطولات تعتبر الأهم دورة الألعاب البارالمبية باثينا عام 2004 والتي تعد أول إنجاز عالمي وحققنا ميدالية برونزية، وبطولة وريو دى جانيرو الميدالية البرونزية، ودورة طوكيو”.

وأعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه لاعب المنتخب المصري "عبد النبي" وحصوله على لقب أفضل ليبرو في العالم، بعد مشاركته مع منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس في بطولة كأس العالم، متوجها بالتهنئة للاعب الدولي ابن بني سويف، مشيرًا إلى أن مشاركة لاعبين من أبناء بني سويف من ذوي الهمم في المسابقات والبطولات الدولية وتمثيل منتخب بلدهم وحصولهم على مراكز متقدمة مثار فخر وإعزاز لكافة أبناء المحافظة