القاهرة الإخبارية: دخول 7 شاحنات وقود إلى غزة لأول مرة

أكد محمد عبيد، موفد القاهرة الإخبارية، دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة دفعة واحدة، للمرة الأولى التي تحدث منذ الحرب على غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مؤتمرا صحفيا مرتقب من أمام معبر رفح، لرئيس وزراء بلجيكا، ورئيس وزراء إسبانيا، بعد لقائهما الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رئيسيِّ وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، في مباحثات ثلاثية مشتركة لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز".