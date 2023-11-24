"الأمراض ممكن تبقى عفاريت".. أحمد مراد يكشف تفاصيل مثيرة عن روايته "أبو الهول"

كشف الكاتب أحمد مراد أكثر الأشياء المثيرة في كتابته لرواية أبو الهول، قائلًا: “القدرة على رؤية الأمراض على أنها من الممكن أن تكون عفاريت، وفكرة أن وجود عفاريت بداخل البني آدم هي التي تؤدي إلى المرض العقلي، والذي لابد من علاجه بطرق مثيرة جدًا”.

وأضاف الكاتب أحمد مراد خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة ON، أن طب الأمراض العقلية يعتبر أكثر طب متأخر، والذي يختلف عن الطب الواضح.

وعن بطل رواية "أبو الهول" سليمان السيوفي، قال إنه رجل مجنون منذ البداية وحتى النهاية وحياته كلها عبارة عن هلاوس سمعية سمعية وبصرية وتخيلية، حيث رأى نفسه يصل إلى حد النبوة، حيث تحدث عن الأنبياء باعتبارهم زملاء ومن ناحية أخرى هو عبقري في شيء ما، لافتًا إلى أن هذه الشخصية موجودة في الحقيقة وقد شاهدناها في فيلم beautiful mind، فقد كان البطل هو جون ناش، العالم المعروف والذي كان يتهيأ له وجود ثلاثة أشخاص في حياته ويشعر بمؤامرة مخابراتية كبيرة وأن هناك من يراقبونه طيلة الوقت، وعلى الصعيد الآخر كان عبقري جدًا وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء، وهي شخصية حقيقية ومرض حقيقي المعروف باسم "جنون الارتياب" وهو مرض مثير جدًا للجدل موجود في الكثير من الأشخاص حولنا بنسب معينة، لكنه عندما يصل للتفاقم الكامل يصل إلى سليمان السيوفي بطل رواية "أبو الهول".